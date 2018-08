Cellino: "I giocatori del mio Brescia non sciopereranno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si dovrebbe tenere oggi alle 12:00, l'incontro tra i capitani dei club di Serie B e l'AIC, propenso allo sciopero del torneo cadetto fintanto non sarà fatta chiarezza in merito alla querelle ripescaggi. Come già anticipato nella serata di ieri, la Lega B avrebbe inoltrato una lettera di diffida alle società per far si che sia rimandato l'appuntamento mattutino, ma al netto di questo, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha già le idee chiare: le Rondinelle non sciopereranno.

Questa la sua lapidaria dichiarazione a La Gazzetta dello Sport, a garanzia dei suoi giocatori: "Lo sciopero non lo faranno mai".