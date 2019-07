Cerci, si chiama Salernitana la vera occasione di rilancio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Correva la lontana stagione 2007-2008, Alessio Cerci era appena 20enne, e il suo nome, dopo splendidi anni nel settore giovanile della Roma, faceva capolino nel professionismo. E bastò quell'annata, con la maglia del Pisa guidato da mister Giampiero Ventura, per far esplodere una stella che però, di li a poco, avrebbe affievolito la sua luminosità.

Dopo il biennio a Torino, nel campionato 2014-2015, l'attaccante passò all'Atlético Madrid, ma da li in poi, quella promessa che profumava di certezza, non fu mantenuta, e per il classe '87 iniziò un periodo di "decaduta", con esperienze poco esaltanti che alla fine lo hanno relegato nel dimenticatoio, fino a fargli collezionare solo 12 presenze, nel torneo da poco terminato, al MKE Ankaragucu, club turco con sede ad Ankara: un'annata più che mai disgraziata, iniziata con la messa fuori rosa fino agli stipendi non pagati.

Su di lui, adesso, c'è però la Salernitana, allenata da chi, a Pisa, credette molto in lui: la Serie B è per Cerci un lontano ricordo, fu proprio Pisa l'ultima esperienza in Cadetteria, ma, a 32 anni, sarebbe questa l'occasione per rilanciarsi. Probabilmente l'ultima.