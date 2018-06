Cesena, ag. Schiavone: "Dal Padova proposta triennale"

TMW - Summit Lotito-Joorabchian ok: Felipe Anderson verso il West Ham

Napoli, Lainer in vantaggio su Hakimi per la fascia destra

Inter, Joao Mario chiave per arrivare a Dembele. Entra in gioco Kia

Gol, gioco, ossessione comune: perché la Juve non deve cedere Higuain

Szczesny o Perin? Gli ex portieri e i colleghi votano il titolare della Juve

Torino, accordo per Ndong: lo conferma il Sunderland

Inter, Strootman resta l'alternativa a Dembele per il centrocampo

Milan, il Villarreal vuole riportare Musacchio in Spagna

Juventus, missione in Russia per seguire il talento Golovin

Juventus, gli intoccabili per la società sono soltanto cinque

Russia -7, gli uomini mercato: Dembélé, chance per convincere il Barça

Milan, per Andre Silva in pole c'è il Wolverhampton

Juve, niente 1 per Perin: Szczesny eredita il numero di Buffon

Emre Can e la Juve: muscoli e cervello per il centrocampo bianconero

Napoli, il Barça fa sul serio per Koulibaly: 40 mln più tre giocatori

Michele Puglisi , agente del centrocampista del Cesena Andrea Schiavone , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'interesse del Padova sul suo assistito: "Il ragazzo è molto apprezzato da sempre sia da Bisoli e sia da Zamuner - si legge su Il Gazzettino -. Padova ha offerto un triennale ed è di sicuro una grande piazza, stiamo ragionando. Ma è normale che ci siano dinamiche da gestire considerato che siamo a inizio giugno e c’è ancora tanto tempo".

