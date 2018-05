Cesena, allenamento sotto gli occhi di Lugaresi e Foschi

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Allenamento sotto gli occhi del presidente Giorgio Lugaresi e del direttore sportivo Rino Foschi per il Cesena di Fabrizio Castori a lavoro per preparare la gara di domenica contro il parma. Presso il centro sportivo dei bianconeri la squadra ha sostenuto una prima parte di allenamento rivolta alla messa in azione neuromuscolare, successivamente gli uomini di Mister Castori si sono dedicati ad una serie di esercizi sulla velocità con seguente tiro in porta e un lavoro tattico situazionale con ampie esercitazioni di squadra. Infine spazio ad una partitella su campo ridotto terminata con il risultato di 5-2 in favore della squadra con la casacca. Nuovamente aggregati i difensori della Primavera Ceccacci e Gkaras.