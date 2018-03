Cesena, Castori: "Abbiamo chiuso la partita in crescendo"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, allenatore del Cesena, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Carpi (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della società bianconera:

Che sensazione le lascia questa partita?

"Molta serenità e positività, non dimentichiamoci che è stata la terza gara in una settimana per noi. Abbiamo chiuso la partita in crescendo e sono davvero contento per la tenuta dei miei ragazzi. Un punto importante contro una squadra ostica".

Come mai hai scelto gli stessi protagonisti di martedì?

"Ho scelto la stessa formazione perché in questi giorni mi sono sembrati pronti per ripartire sia fisicamente che mentalmente, come poi in effetti è stato fatto. Abbiamo giocato una partita tosta e il risultato credo abbia rispecchiato l’andamento della gara. E’ stata una sfida in cui entrambe le squadre hanno concesso poco, per cui ritengo che il risultato possa ritenersi giusto".

L’Emozione nel rivedere i suoi tifosi di Carpi?

"L’emozione c’è stata perché in Emilia ho toccato l’apice della mia carriera per cui sono contento di aver rivisto tanta gente a me cara. Il Carpi è una squadra davvero ostica, con grande esperienza di gioco per cui sono contento per il punto e soprattutto per l’aver dimostrato di essere in condizione".