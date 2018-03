Cesena, Castori: "Abbiamo fatto una grande gara, il pareggio è giusto"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, allenatore del Cesena, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Perugia (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Non era facile giocare oggi.

"Abbiamo fatto una grande gara, il pareggio è giusto. Potevamo fare di più, abbiamo preso gol nel momento migliore. Guardo tutto, abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo affrontato una suadra forte, uesto accresce i nostri meriti".

Sono mancati Jallow e Laribi?

"Chi li ha sostituiti ha fatto il suo, come Dalmonte, Vita o Moncini. Jallow e Laribi sono i nostri due cannonieri, ma abbiamo fatto una partita di grande sacrificio. Se la vediamo nel complesso è un pareggio giusto".

Avete fatto una partita perfetta, peccato per il gol subito.

"Quando noi prendiamo confidenza con la partita, diventiamo leziosi. Abbiamo perso palla, quando in realtà dovevamo andare in ripartenza. Questo è un campionato che al minimo errore vieni punito. Anche oggi il risultato non ripaga gli sforzi".

Cosa pensa della trattenuta in area?

"A noi questi falli qui non li fischiano. Il calcio di rigore c’è nel calcio italiano, ma noi non li abbiamo mai avuti".

Lei sarebbe d’accordo per l'introduzione del Var?

"Assolutamente sì, aiuta i direttori di gara a sbagliare meno".

Avete sofferto un po’ nel primo possesso palla, ma nel complesso avete giocato bene.

"Siamo sempre stati compatti. Sul gol non abbiamo aggredito il portatore di palla. Ma abbiamo giocato contro una squadra forte, si fa fatica a rubare palla contro il Perugia".