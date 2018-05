Cesena, Castori: "Ancora uno sforzo per raggiungere la salvezza"

Fonte: cesenacalcio.it

Queste le parole di Fabrizio Castori, allenatore del Cesena, alla vigilia della sfida con la Cremonese:

Mister è corretto dire che la condizione atletica dei suoi ragazzi è stata determinante in questo finale di stagione?

“Non lo dico io ma parlano i fatti e ci dimostrano che corriamo più dei nostri avversari. Abbiamo impostato un programma di lavoro dove probabilmente abbiamo pagato qualcosa nei primi mesi ma che è stato determinante nel momento decisivo del campionato.”

E’ stato difficile preparare una partita così importante?

“Si è venuta a creare l’atmosfera giusta. Abbiamo lavorato bene in settimana cercando di mantenere sempre alta la concentrazione in vista di quella che sarà una partita per noi fondamentale. Abbiamo il dovere di raggiungere la salvezza ma per poterla agguantare serve ancora un ultimo sforzo.”

Cosa dovrete fare domani?



“Non dovremo fare calcoli, né pensare che ci possa bastare un pareggio piuttosto dovremo partire forte e provare a sbloccare subito il risultato.”

Che Cremonese si aspetta?



“Una squadra che ha già raggiunto il suo obiettivo è sempre pericolosa da affrontare, risulta più facile giocare quando non si hanno pensieri per la testa. Indipendentemente da questo noi dovremo essere sereni e convinti di poter raggiungere il traguardo.”