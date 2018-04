Cesena, Castori: "Brescia in forma, ma possiamo ambire solo a vincere"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Cesena Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa, via telefono, in vista della sfida contro il Brescia: “Nonostante la sconfitta nell'infrasettimanale la prestazione ha rafforzato quelle che sono le nostre convinzioni, non dobbiamo scoraggiarci, ma ripartire dalla prova contro l'Empoli. Non guardo il calendario e non faccio certe valutazioni su di esso, il campionato di Serie B ci ha insegnato che non esistono avversari più o meno abbordabili. - continua Castori – Sarà una partita equilibrata contro un Brescia che sta vivendo un buon momento ed è in condizione. Non sarà facile, ma per forza di cose abbiamo solo un risultato a cui puntare, ovvero la vittoria”.