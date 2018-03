Cesena, Castori: "Corsa salvezza apertissima. A Foggia per vincere"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

In vista della trasferta di Foggia il tecnico del Cesena Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa facendo il punto anche sulla lotta salvezza: “Sicuramente sarà una partita difficile su un campo complicato, siamo consapevoli che troveremo un pubblico focoso capace di spingere la propria squadra oltre le loro possibilità, ma questo sono partite che sentiamo nostre perché in certi ambienti siamo più concentrati e attenti. Il Foggia è una squadra in forma, che si è allontanata dalla zona retrocessione e che dopo aver cambiato modulo ha trovato grande solidità e compattezza. Noi però dobbiamo cercare di fare più punti possibile senza guardare l'avversario di turno e scenderemo in campo per portare a casa i tre punti. - continua Castori come riporta il sito del club – Per la salvezza è tutto apertissimo, il Novara si è rilanciato in classifica, Ternana e Pro Vercelli non mollano un centimetro e ci sono squadre che rischiano di essere risucchiate. Da qui alla fine aumenterà l'attenzione perché quello sotto faranno di tutto per recuperare punti, mentre quelle sopra non vorranno rischiare di essere raggiunte”.