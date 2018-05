Cesena, Castori: "Domani gara importantissima per noi e il Parma"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Cesena Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Parma: “Sarà una partita molto difficile contro la seconda della classe, un match importantissimo per noi e per loro. Siamo carichi e pronti a interpretarlo al meglio al fine di riuscire a portare a casa il risultato pieno che a questo punto del campionato ci avvicinerebbe al traguardo della salvezza. Abbiamo una precisa identità e dobbiamo metterla sempre in campo a prescindere dall'avversario, facendo grande attenzione ad azzerare l'aspetto qualitativo dei singoli giocatori che possono cambiare volto alla gara con una giocata. Turn over? Non lo chiamerei così, ma dovrò fare scelte dettate dal fatto che ci sono giocatori che non hanno recuperato al meglio a distanza di cinque giorni dalla scorsa partita. - conclude Castori come riporta il sito del club - C’è chi sostiene che può essere un vantaggio giocare dopo le altre, ma non è sempre così e un esempio lampante l’abbiamo avuto domenica scorsa con il Napoli che è sceso in campo con la pressione di dover vincere a tutti i costi dopo il successo della Juventus sull’Inter”.