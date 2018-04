Cesena, Castori: "Empoli? Possiamo fare un risultato positivo"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, allenatore del Cesena, parla ai microfoni di Sky Sport prima del match con l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni:

L'Empoli ha difetti?

"Sembra non averne, ma siamo convinti di poter fare una buona gara e di portare a casa un risultato importante. Siamo consapevoli della loro forza, ma siamo fiduciosi di fare risultato".

Come si affronta l'Empoli?

"L'importante è rimanere sempre corti. Se noi manteniamo sempre l'equilibrio, di conseguenza siamo aggressivi e anche una squadra forte come l'Empoli può trovare difficoltà. Abbiamo una buona condizione fisica e speriamo che questo stasera non venga smentito visto che abbiamo giocato due giorni fa".

Dove può arrivare Moncini?

"Mi auguro arrivi in Serie A. Sa far bene il centravanti, ma deve migliorare ancora tanto. Sono contento di lui e di Jallow, ora devono essere bravi a mantenere queste prerogative".