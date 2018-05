Cesena, Castori: "La sconfitta sarebbe stata una beffa"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

L'allenatore del Cesena Fabrizio Castori, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso tutta la propria gioia per l'incredibile successo nel derby col Parma: "La sconfitta sarebbe stata una beffa, la squadra stava giocando benissimo. Complimenti ai ragazzi per averci ceduto fino alla fine, anche in inferiorità numerica siamo riusciti a schiacciare gli avversari meritando totalmente questo grande passo verso la salvezza. Eravamo in svantaggio per un semplice episodio ma siamo stati bravi a mantenere la testa sulla gara e a non mollare mai. Questa è una squadra che è cresciuta in modo esponenziale soprattutto nel girone di ritorno per cui non posso che essere felice del cambiamento in positivo. Gol vittoria arrivati da giocatori subentrati? I cambi sono sempre fondamentali nelle dinamiche di un match e servono per trasmettere una ventata di freschezza all’intera squadra, oppure com’è successo oggi, a stravolgere la partita. Questa vittoria ci avvicina al traguardo ma non abbiamo ancora raggiunto la salvezza. Andremo a Palermo con la voglia di giocarcela e strappare punti perché anche oggi abbiamo dimostrato di affrontare ogni avversario a viso aperto e senza paura.”, sottolinea il sito ufficiale del club bianconero.