Cesena, Castori: "Le ultime due gare mi hanno lasciato solo certezze"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Cesena Fabrizio Castori in conferenza stampa ha parlato del momento della squadra in vista della sfida contro il Carpi in programma domani: “Dopo le ultime partite la squadra mi ha lasciato solo delle certezze, ho visto un Cesena che ha ritrovato il suo stile di gioco. Abbiamo disputato due ottime gare e domani sfideremo una squadra molto fisica e più fresca di noi, questi due fattori aumenteranno il coefficiente di difficoltà, ma siamo pronti. Tanti gol nella ripresa? Le gare durano 90 minuti e i bilanci vanno fatti su entrambi i tempi anche perché possiamo notare che abbiamo un'ottima capacità di approcciarci alle gare. Il calcio spesso è caratterizzato da episodi e dalla casualità, per cui dobbiamo concentrarci sul fatto che abbiamo ritrovato un’ottima condizione e puntare su quelle che sono le nostre prerogative. - continua Castori come riporta il sito del club – Il Carpi è una squadra molto forte, i nuovi innesti arrivati a gennaio hanno senz’altro migliorato la qualità di un organico già collaudato. Sarà sicuramente una partita ostica e dura sia per noi ma anche per loro, questo è garantito.”