Cesena, Castori: "Lotta per la salvezza dura per tutti. Siamo amareggiati"

Fonte: iamcalcio.com

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori ha analizzato la sconfitta esterna del Cesena contro il Novara: "Ci sono stati molti capovolgimenti di fronte in questo incontro, abbiamo avuto le nostre occasioni ma sono stati bravi entrambi i portieri nel fare diversi interventi. Il Novara è riuscito a fare gol su uno di questi episodi, noi no, e questo è il calcio. Il Novara doveva tentare di fare qualcosa in più perché giocava in casa, ma è stato pericoloso soprattutto sui piazzati mentre noi siamo stati più pericolosi su azione, con qualche contropiede pericoloso".

"La lotta per la retrocessione? Dura per tutti, tutte le gare sono tirate. Noi oggi siamo amareggiati ma dobbiamo giocarci tutte le nostre chance fino all'ultimo andando oltre la gara di oggi. Dal Novara in giù sono tutte coinvolte, si gioca sui due-tre punti, sarà una bagarre fino alla fine. Se l'ingresso di Maniero ed il cambio modulo è stato decisivo per gli azzurri?Non credo, hanno segnao su piazzato, per noi marcarne uno o due in mezzo era la stessa cosa. Maniero è stato pericoloso solo sui piazzati".