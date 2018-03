Cesena, Castori: "Meritavamo la vittoria. La Pro ha tirato due volte"

Fonte: cesenacalcio.it

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Cesena Fabrizio Castori commenta così il pareggio ottenuto contro la Pro Vercelli:

Un commento sulla partita?

“Sono molto contento della prestazione, dispiace per non aver vinto questa gara perché avremmo meritato senza dubbio la vittoria. Purtroppo abbiamo subito due goal in due tiri in porta concessi. Voglio comunque fare i complimenti ai miei ragazzi, hanno dato tutto".

Come spiega il pareggio?

“Abbiamo affrontato una squadra a riposo da due settimane per cui nel secondo tempo la loro freschezza gli ha dato quell’opportunità in più. A volte nel calcio capita che nonostante si domini e si creino parecchie occasioni da gol poi alla fine si paghi quelle fortunate degli avversari. La cosa positiva è che siamo tornati a giocare come sappiamo fare e questo è un ottimo segnale in vista delle prossime gare. Dopo due risultati positivi siamo usciti dalla zona retrocessione e dobbiamo ripartire proprio da questo".

Come si affronteranno le prossime gare?

“Vanno giocate come oggi a viso aperto. Sabato sarà la terza gara in una settimana per cui nei prossimi giorni faremo un programma incentrato sul recupero per della stanchezza accumulata. Direi che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, vogliamo dimostrare ai nostri tifosi di essere pronti per un’altra sfida tutta grinta e determinazione".