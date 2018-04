Cesena, Castori non cambia modulo. Ma aumenta la qualità

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Cesena Fabrizio Castori sembra deciso a non cambiare modulo per la sfida contro la Virtus Entella, scontro salvezza molto delicato, e continuerà con il 4-4-1-1 pur in assenza di Jallow e Cacia in avanti, con Moncini che ricoprirà il ruolo di centravanti. Per cercare di dare maggiore verve all'attacco e creare maggiori occasioni da gol però l'allenatore sta pensando di dare maggiore qualità al centrocampo con Chiricò e Dalmonte sulle corsie esterne e Laribi piazzato dietro la punta. In questo modo in fase di possesso la squadra potrebbe alzare il baricentro trasformandosi in un 4-2-3-1 per provare a scardinare la difesa ligure.