Cesena, Castori: "Oggi avevamo un giocatore in più: l'atteggiamento"

Fabrizio Castori, allenatore del Cesena, ha così commentato in sala stampa la vittoria per 3-0 dei suoi contro l'Entella: "Oggi avevamo un giocatore in più, l’atteggiamento. La squadra ha disputato una grande partita affrontata con lo spirito giusto, mettendo in campo una grande forza e un buon ritmo. Siamo sempre stati aggressivi sul portatore di palla e abbiamo ottenuto la vittoria con una prova tutta grinta. L’obiettivo era quello di portare a casa la vittoria e ci siamo riusciti. Era uno scontro diretto per cui è stato molto importante in termini di classifica ottenere i tre punti. Abbiamo giocato molto bene, non posso che essere soddisfatto dei miei ragazzi. Abbiamo dimostrato di essere in grande forma ed è un aspetto importantissimo in questa fase finale di campionato dove la competizione cresce gara dopo gara. C’è un processo di crescita all’interno della squadra e questa sera tutti i ragazzi l’hanno dimostrato", le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale dei romagnoli.