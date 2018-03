Cesena, Castori: "Servirà una grande gara per fare risultato"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ai microfoni di Sky Sport prima di Cesena-Perugia è intervenuto il tecnico del Cesena Fabrizio Castori: “Siamo consapevoli che dobbiamo fare una grande gara per fare risultato, non ci possiamo permettere nessun tipo di errori. Dobbiamo essere attenti nel gestire bene tutte le situazioni che possono capitare in campo. Gli assenti? Come al solito bisogna dare valore ai ragazzi che scendono in campo, per ognuno che manca c’è sempre qualcuno che si può esprimere. Abbiamo un bel gruppo, dobbiamo farlo fruttare bene. Al Carpi eravamo partiti con una squadra molto giovane, quindi si lavorava meglio su alcuni concetti. Qui abbiamo cercato di cambiare mentalità, è difficile ribaltare alcuni concetti. La squadra deve essere più attenta ad accompagnare le azioni, sta facendo benino. Nelle ultime partite ci siamo un po’ appannati, ma abbiamo fatto un bel filotto. La fiducia in noi c’è sempre, siamo consapevoli di dover lottare fino alla fine e di potercela fare. Abbiamo avuto qualche disattenzione di troppo, sono cose che cerchiamo di limare. Speriamo di riuscirci”.