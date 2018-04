Cesena, Castori: "Siamo in battaglia e dovremo lottare con tutte le forze"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Questa mattina all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi ultimato l’allenamento di rifinitura, il tecnico del Cesena Mister Fabrizio Castori ha incontrato gli organi d’informazione in occasione della consueta conferenza stampa pre-partita. Questi i passaggi salienti:

Mister, un commento sul calendario da qui alla fine? “Sicuramente un calendario difficile contro formazioni che competono per la promozione diretta ma non lasciatevi ingannare, ogni partita riserva delle insidie e sarà dura per tutti, anche per quelle squadre che dovranno affrontare chi lotta per non retrocedere. Non guardiamo troppo all’avversario ma dobbiamo essere concentrati solo su ciò che dobbiamo fare noi in campo".

In che modo si può uscire da questa situazione? “Servirà tanta determinazione, umiltà, un grande spirito di sacrificio e se non basta dovremo essere pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Non dobbiamo pensare a nulla ma correre e basta, siamo in battaglia e dobbiamo lottare con tutte le nostre forze".

Le temperature possono condizionare la partita? “Sarà caldo per tutti, soprattutto la prossima settimana quando disputeremo tre partite in sette giorni. A questo punto diventa fondamentale avere benzina in corpo perché ti permette di ridurre i valori tecnici tra due squadre".

Che sfida sarà quella di domani? “Domani dovremo giocare da Cesena per vincere la partita senza badare troppo al Frosinone; per carità non si tratta di mancanza di rispetto, anche perché la considero tra le squadre più forte del campionato, ma semplicemente perché abbiamo l’obbligo di conquistare dei punti".

Infine, crede ci possa essere troppa negatività intorno a voi? “Caratterialmente tendo a non dare importanza ai mugugni, alle polemiche, ai commenti negativi o al pessimismo, sono concentratissimo solo sul mio lavoro e non mi faccio condizionare da fattori esterni. Inoltre per questo finale di stagione non ha senso sprecare risorse ed energie importanti".