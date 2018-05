Cesena, Castori: "Sono contento, contro il Parma sarà dura"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, allenatore del Cesena, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Pescara (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale della società bianconera: "Sono contento anche per l’aspetto gestionale, non abbiamo concesso nessuna palla goal e non abbiamo rischiato nulla contro un buon Pescara. Si sono viste sporadiche occasioni e a parte qualche recriminazione ritengo comunque che il pareggio sia il risultato giusto. La salvezza grazie alle partite all'Orogel Stadium? In casa abbiamo sempre avuto quella marcia derivante anche dal calore del nostro pubblico. Contro il Parma sarà dura, è un derby e si tratta comunque di una squadra che lotta per il secondo posto ma noi siamo in forma e venderemo cara la pelle".