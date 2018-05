Cesena, Castori: "Vogliamo sprint finale verso il traguardo salvezza"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Questa mattina all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, il tecnico del Cesena Fabrizio Castori ha incontrato gli organi d’informazione in occasione della conferenza stampa che ha preceduto la partenza per Palermo. Queste le sue principali dichiarazioni: "Abbiamo la consapevolezza di essere in grande condizione fisica e mentale, siamo in fiducia e pronti ad affrontare una squadra oggettivamente molto forte. Non abbiamo nessuna paura anzi non vediamo l’ora di giocare questa partita e provare a conquistare punti che chiuderebbero una volta per tutte il discorso salvezza".

Si può dire di aver finalmente 'sistemato' la classifica? “Non ancora, la classifica è ancora tutta da decifrare. A due partite dalla fine può ancora succedere di tutto di conseguenza è importante mantenere lo stesso atteggiamento e la concentrazione alta".

Ci può essere un calo di tensione dopo il successo con il Parma? “Impossibile soprattutto considerando la lunga rincorsa che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi. Ora è arrivato il momento di fare uno sprint finale verso il traguardo".

Infine si aspettava di essere a questo punto, a due giornate dal termine? “Da vero ragioniere quale sono, non faccio mai bilanci parziali. Sono solamente i numeri a tracciare la valutazione di una stagione, qualsiasi giudizio detto prima della fine può essere smentito".