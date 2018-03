© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Cesena, corsa contro il tempo (e gli aerei) per avere Jallow in campo

Il Cesena conta di riavere il centravanti e bomber Lamin Jallow per la sfida di domenica sera contro il Perugia. La sfida fra la gara fra il Gambia, nazionale dell'attaccante, e la Repubblica Centraficana è stata infatti anticipata di un giorno, dal 24 marzo al 23 marzo, e questo potrebbe favorire il rientro di Jallow che già nella serata di venerdì potrebbe imbarcarsi su un aereo per arrivare in Italia la mattina del sabato e aggregarsi ai compagni nel pomeriggio per poi essere a disposizione del tecnico Fabrizio Castori. Una corsa contro il tempo su cui potrebbero influire eventuali ritardi sui collegamenti intercontinentali fra Africa ed Europa come riporta Tuttocesena.com.