Cesena, Crimi: "Sogno la Serie A ma rimanere non sarebbe un ripiego"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne del Corriere Romagna arrivano alcune parole di Marco Crimi del Cesena sul suo futuro: "Io sono ambizioso - spiega - e spero di tornare in Serie A ma rimanere a Cesena non sarebbe certo un ripiego. Qui sto bene e credo che partirò per il ritiro. A giugno è soprattutto il mese delle chiacchiere".