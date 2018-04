Cesena, Dalmonte: "Felice: sapevamo di non poter sbagliare nulla"

Nicola Dalmonte, centrocampista del Cesena, ha parlato al sito ufficiale del suo club dopo il rotondo successo dei suoi sull'Entella, nel quale ha trovato la rete del definitivo 3-0: "In settimana abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, sapevamo di non poter sbagliare nulla, ci siamo caricati e siamo riusciti a rimanere sempre compatti e concentrati. Sono contento per il goal ma ciò che mi rende maggiormente felice è la vittoria di tutta la squadra".