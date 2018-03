Cesena, Di Noia: "Credo che il pareggio sia il risultato giusto"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Giovanni Di Noia ha commentato così lo 0-0 del suo Cesena contro il Carpi: “Abbiamo affrontato una squadra compatta e molto fisica, il match non è stato caratterizzato da grandi emozioni e in complesso ritengo che il pareggio sia il risultato giusto. Cosa è mancato? Il guizzo finale. Nel primo tempo abbiamo sofferto maggiormente la fisicità del Carpi mentre nella ripresa siamo usciti alla distanza. Peccato per non aver vinto ma guardando il lato positivo almeno abbiamo mosso la classifica. È stata la terza partita in appena otto giorni e in realtà abbiamo accusato un po’ di stanchezza nonostante magari non si sia visto”, ha concluso.