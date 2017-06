Cesena, Falasco ai saluti: "Grazie per la bellissima esperienza"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Attraverso il proprio profilo Instagram il difensore Nicola Falasco ha ufficializzato il proprio addio al Cesena salutando la piazza prima di trasferirsi all'Avellino: “Voglio ringraziare Cesena per l'affetto e per la bellissima esperienza. Ora per me inizia una nuova avventura"