Cesena, Fedele: "Il mio futuro? Presto per dirlo. Io rimarrei"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Matteo Fedele ha commentato così la gara pareggiata per 0-0 dal suo Cesena contro il Palermo: “Eravamo pronti a questo genere di partita davanti a un grande pubblico. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e una famiglia unita ma non dobbiamo mollare la presa, alla salvezza manca ancora un punto. Non abbiamo subito gol nelle ultime trasferte? Perché siamo compatti, difendiamo tutti dall’attaccante al portiere. Il mio futuro? E' presto per dirlo, rimane il fatto che a Cesena mi trovo benissimo e se fosse per me rimarrei qui senza alcun dubbio".