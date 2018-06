Cesena, fumata grigia per il rinnovo di Schiavone

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

È fumata grigia fra Andrea Schiavone e il Cesena per il rinnovo di contratto. Il club romagnolo ha infatti messo sul piatto un biennale per il centrocampista, che piace molto al Padova e non solo, ma questi ha preso tempo prima di dare una risposta. Secondo il Corriere Romagna ci sarebbe ancora distanza fra le parti e non è detto che nei prossimi giorni possa esserci un riavvicinamento.