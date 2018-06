Cesena, il futuro: nessuna risposta dall'Agenzia delle Entrate

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Sono ore di attesa, lunghe, lunghissime, da vivere per il Cesena. Continua a farsi desiderare la risposta dell'Agenzia delle Entrate al piano di ristrutturazione del debito presentato dal club romagnolo per ridisegnare il proprio futuro. La risposta, come riporta il Corriere Romagna, sarebbe dovuta arrivare ieri prima delle 19 ma non si è saputo niente. Tutto rimandato alla giornata di oggi.