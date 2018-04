Cesena, Jallow torna a lavorare con la squadra. Terapie per altri due

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Dopo essere rientrati a notte fonda dalla trasferta di Salerno, questa mattina i bianconeri si sono dati appuntamento tra le mura di casa per iniziare subito la preparazione al match casalingo di martedì sera contro l’Empoli. Nell’allenamento odierno Mister Castori ha suddiviso i suoi uomini in due gruppi distinti: i bianconeri che ieri pomeriggio sono stati utilizzati nel match dell’Arechi si sono dedicati ad un lavoro di ripristino finalizzato a smaltire le fatiche delle partita, tutti gli altri invece hanno iniziato la seduta con una messa in azione con la palla seguita da una serie di partite a pressione su spazi ridotti. Quest’oggi l’attaccante Jallow è tornato a lavorare regolarmente insieme ai compagni, aggregati anche i difensori Perticone e Suagher dopo aver scontato la squalifica. Infine terapie e palestra per Esposito e Cacia. Lo riporta il sito ufficiale del Cesena.