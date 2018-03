Cesena, Laribi: "Bravi a non concedere grosse occasioni da rete"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Karim Laribi ha commentato così lo 0-0 del suo Cesena contro il Carpi: “A parte una bella parata di Fulignati nel primo tempo, siamo stati bravi a non concedere grosse occasioni da rete e a rimanere sempre in partita nonostante in avanti abbiamo peccato di cinismo finendo per non riuscire a concretizzare le opportunità avute nei calci piazzati. Martedì abbiamo accusato maggiormente le fatiche derivanti dalla trasferta di La Spezia mentre oggi è mancato solo un guizzo che avrebbe potuto sbloccare la partita. Dopo aver lavorato a parte per una decina di giorni non mi sento ancora al 100% ma conto di raggiungere la condizione migliore nel giro di una settimana”, ha concluso.