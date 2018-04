Cesena, Laribi: "Consapevoli di poter raggungere questa vittoria"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Karim Laribi commenta così la gara vinta dal suo Cesena per 1-0 contro il Frosinone: “Ottima vittoria conquistata principalmente grazie alla condizione fisica e di questo il merito va suddiviso insieme a tutto lo staff e i preparatori. Un rigore netto ci ha consegnato questi tre punti per noi fondamentali. Nello spogliatoio avevamo la consapevolezza di poter raggiungere la vittoria in qualsiasi modo, soprattutto dopo aver giocato tre ottime prestazioni. Se non diamo continuità di risultati nei prossimi impegni ravvicinati potremmo ritrovarci nuovamente nelle zone basse di conseguenza il vero valore di questa vittoria lo scopriremo domenica sera”.