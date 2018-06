Cesena, Laribi pronto a salutare. Su di lui anche due club di A

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

In casa Cesena ci si appresta a salutare il centrocampista Karim Laribi. Lo scrive il Corriere Romagna in edicola spiegando che il calciatore ha una clausola di rescissione bassissima, meno di 100mila euro, e per questo potrebbe presto dire addio visto che su di lui ci sono due club di Serie A come Empoli e SPAL e due di B come Salernitana e Venezia.