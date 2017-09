Cesena, lavorano a parte Donkor, Esposito e Kone

Fonte: cesenacalcio.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Centro Sportivo di Villa Silvia mattinata di lavoro per i bianconeri.

Come di consuetudine, nel giorno seguente alla partita, Mister Camplone ha suddiviso la squadra in due gruppi: lavoro di scarico e criosauna per coloro che ieri sera sono scesi in campo contro il Venezia, attivazione tecnica e possessi a pressione alternati a partite a tema per il resto del gruppo.

Assente l’attaccante Panico impegnato con la Nazionale Under 20, lavoro personalizzato in campo e in palestra per Esposito e Kone, terapie e palestra invece per Donkor.