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Serie B

Cesena, lavoro personalizzato Esposito, Suagher e Cacia

24.04.2018 23:42 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 479 volte
© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ultime notizie sul Cesena, riportate dal sito ufficiale del club romagnolo. "Bianconeri impegnati in un allenamento mattutino di circa due ore al Centro Sportivo di Villa Silvia. La seduta odierna è iniziata con una messa in azione neuromuscolare e proseguita con esercizi sulla forza in campo e una serie di salite nella collinetta adiacente. Successivamente spazio a circuiti sulla rapidità seguiti da una partitella alla massima intensità con l’ausilio delle sponde. Unico assente l’attaccante Dalmonte impegnato con l’Under 20 e sostituito dal Primavera Babbi mentre hanno continuato il proprio lavoro personalizzato Esposito, Suagher e Cacia. Per domani è in programma un allenamento mattutino sempre al Rognoni di Villa Silvia con inizio previsto per le ore 10:30", si legge.

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