Cesena, lavoro personalizzato Esposito, Suagher e Cacia

Ultime notizie sul Cesena, riportate dal sito ufficiale del club romagnolo. "Bianconeri impegnati in un allenamento mattutino di circa due ore al Centro Sportivo di Villa Silvia. La seduta odierna è iniziata con una messa in azione neuromuscolare e proseguita con esercizi sulla forza in campo e una serie di salite nella collinetta adiacente. Successivamente spazio a circuiti sulla rapidità seguiti da una partitella alla massima intensità con l’ausilio delle sponde. Unico assente l’attaccante Dalmonte impegnato con l’Under 20 e sostituito dal Primavera Babbi mentre hanno continuato il proprio lavoro personalizzato Esposito, Suagher e Cacia. Per domani è in programma un allenamento mattutino sempre al Rognoni di Villa Silvia con inizio previsto per le ore 10:30", si legge.