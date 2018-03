Cesena, lavoro personalizzato per Cacia e Donkor

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

E’ proseguita con una seduta pomeridiana al Rognoni di Villa Silvia la preparazione del Cesena alla sfida di domenica con il Perugia. Davanti agli occhi attenti del Presidente Giorgio Lugaresi, gli uomini di Mister Castori si sono dedicati ad un tradizionale riscaldamento pre-gara seguito da un un’ampia partita a tutto campo decisa dalla rete di Chiricò a metà del secondo tempo. Quest’oggi Karim Laribi è tornato a lavorare con i compagni mentre sia Cacia che Donkor hanno effettuato un lavoro personalizzato in palestra e sul campo. Ancora assenti causa nazionali i bianconeri Jallow e Dalmonte, aggregati i difensori della Primavera Gkaras e Ingrosso oltre al centrocampista Carnicelli e all’attaccante Buso. Per domani è previsto l’ultimo allenamento della settimana al Centro Sportivo di Villa Silvia con inizio fissato per le ore 15:00.