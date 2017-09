Cesena, Lugaresi: "Consapevoli di dover lottare per la salvezza"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Dopo la chiusura del mercato da casa Cesena arrivano le considerazioni del numero uno romagnolo Giorgio Lugaresi. "Inizio difficile - spiega al Corriere Romagna -? Non sono preoccupato e neppure sorpreso. La squadra è in divenire ed è stata completata solo negli ultimi giorni di mercato con quattro operazioni molto importanti. E' normale che al Cesena serva del tempo, come ha sottolineato Camplone. Rispetto ad un anno fa partiamo da un vantaggio. Dalla consapevolezza di dover lottare per la salvezza. Dodici mesi fa credevamo di essere più forti e alle prime difficoltà siamo precipitati. Quest'anno siamo più preparati alle difficoltà. La cessione di Crimi? Avevamo necessità di cedere un giocatore per far quadrare i conti. Mercoledì si sono creati i presupposti. Se avesse rifiutato lo avremmo tenuto e avremmo trovato le risorse che ci servivano in altro modo".