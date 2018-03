Cesena, Moncini: "Sogno la salvezza diretta. Gol? Vorrei fare di più"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Intervistato dal Corriere Romagna l'attaccante classe '96 del Cesena Gabriele Moncini ha parlato della corsa salvezza e della sua prima, vera, stagione in Serie B: “Ai play out mi sono salvato due volte, ma quest'anno vorrei riuscirci prima. Ci servono 15 punti, gli stessi conquistati nel finale del girone d'andata, e speriamo che Perugia rappresenti nuovamente un punto di svolta. Confronti con il Prato? Qui c'è un'identità più definita per questo credo nella salvezza diretta. - continua Moncini - Questo campionato non finisce mai, sei sempre sotto tiro e io sto imparato tanto, avverto più pressioni e responsabilità. Sono soddisfatto del mio minutaggio, però sono un centravanti e punto ogni anno alla doppia cifra e per questo non sono soddisfatto dei gol segnati. Però sono cresciuto molto, sono maturato nell'atteggiamento merito del mio procuratore e di Ciccio Tavano che mi spiegava tanti trucchi ed è stato un ottimo maestro a Prato”.