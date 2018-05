Cesena, oggi un pezzo di storia: 250 panchine per Castori

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Cesena non è ancora salvo, e il punto ottenuto oggi a Pescara, per quanto positivo, non cambia le prospettive dei bianconeri. Che però hanno un traguardo storico da festeggiare: con la gara di oggi, infatti, Fabrizio Castori ha collezionato 250 panchine alla guida del Cesena.