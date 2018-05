Cesena-Parma, minuto di silenzio per ricordare Rebecca Braglia

Fonte: Parmacalcio1913.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella gara di domani pomeriggio (ore 17:30) tra Cesena e Parma, entrambe le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare la memoria di Rebecca Braglia, la giovane rugbista dell’Amatori Parma scomparsa nei giorni scorsi all’ospedale “M. Bufalini” di Cesena a seguito di un tragico scontro di gioco. Per lo stesso motivo prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio.

La richiesta, inoltrata in maniera congiunta da entrambe le squadre, è stata accolta dalla Lega B che ha concesso l’autorizzazione. Il pensiero dei crociati sarà rivolto anche a Francesca Von Felten, l’alpinista recentemente scomparsa, e alla sua famiglia.