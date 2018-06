Cesena, per Schiavone è bagarre: sono ben 4 i club in lotta

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Andrea Schiavone è uno dei nomi che agitano queste prime fasi del mercato. Il giocatore è in scadenza con il Cesena e al momento non ha ancora rinnovato nonostante i romagnoli gli abbiamo offerto un triennale. A farlo riflettere sono le tante sirene che giungono da altri club di Serie B con Padova e Livorno in prima fila come riporta Padovagoal.it. Sul centrocampista classe '93 infatti si starebbero muovendo anche Hellas Verona e Benevento.