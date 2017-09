Cesena, Perticone: "Mai pensato ad altre soluzioni. Sono felice qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore e capitano del Cesena Romano Perticone ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Venezia commentando la prova opaca della squadra: “Non è stato semplicissimo, con la rivoluzione delle rosa ci vorrà tempo prima che i nuovi acquisiscano i valori, la mentalità e lo spirito giusto per affrontare il campionato. Sarà computo dei veterani cercare di creare la giusta sintonia in fretta, ma sono convinto che presto miglioreremo. - continua Perticone come si legge sul sito del club romagnolo - Tutti i ragazzi appena arrivati si sono messi a disposizione con tanta voglia di mettersi in gioco e di prestarsi per il bene della squadra. Giocare qua per me è una gioia, non sono mai stato interessato dunque a trovare altre situazioni, qui ho gli stimoli giusti per rimanere. Questa sera ho indossato la fascia ma il capitano rimane Cascione, sarà comunque sempre un onore indossarla in sua assenza".