Cesena, richiesto al Sassuolo il prestito del giovane Cianci

© foto di Giuseppe Scialla

Non solo il Modena sulle tracce di Pietro Cianci: secondo quanto raccolto da TuttoB.com, la formazione di Camplone avrebbe richiesto al Sassuolo la punta classe '95. Fisico imponente, autore di cinque gol nell'ultima stagione in Lega Pro con la Fidelis Andria ed ora una possibile chance in B.