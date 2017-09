Cesena, Rigione: “Qui per migliorarmi e ritagliarmi uno spazio importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore Michele Rigione ha parlato in conferenza stampa del proprio ritorno al Cesena dove aveva giocato già nella passata stagione: “L'anno scorso sono stato benissimo qui e la mia famiglia si è innamorata di questa città. Quando ho capito che a Verona sarebbe stato difficile potersi ritagliare un po’ di spazio mi sono guardato attorno con un’attenzione particolare per Cesena. La condizione non è ancora delle migliori, mi manca il ritmo partita ma si tratta di una cosa normale considerando che l’ultimo mese al Chievo mi allenavo a parte insieme ad altri compagni. - continua Rigione come si legge sul sito del club – Riscatto? Non parlerei di riscatto, sono qui per migliorarmi costantemente con l’intento di riuscire a ritagliarmi il maggior spazio possibile. Nel calcio è importante lavoro sodo perché solamente attraverso gli allenamenti si può crescere davvero.”