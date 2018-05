Cesena, scarico per chi ha giocato ieri. Personalizzato per Di Noia

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

La mattina seguente al pareggio di Pescara, il Cesena si è ritrovato al Centro Sportivo di Villa Silvia per il primo allenamento di preparazione al derby di domenica.

Come di consueto la seduta è stata impostata con la squadra suddivisa in due gruppi: lavoro di scarico al fine di smaltire al meglio le fatiche di gara per coloro che ieri sono scesi in campo, esercizi in palestra, messa in azione con la palla e partite a pressione su spazi ridotti per il resto del gruppo.

Allenamento personalizzato per il solo Di Noia.

Per domani è prevista una nuova seduta al Rognoni con inizio fissato per le ore 17:00.