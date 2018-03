Cesena, Scognamiglio: "C'è rammarico. Capisco i fischi dei tifosi"

Fonte: cesenacalcio.it

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il difensore del Cesena Gennaro Scognamiglio commenta così il pareggio ottenuto ieri con la Pro Vercelli: "Sicuramente c’è grande rammarico soprattutto se considerando l’ottimo primo tempo disputato. Purtroppo però, come già capitato in passato, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo finendo per soffrire l’avversario.”

Ancora una volta questo match ha testimoniato che se giocate sempre ai 110 all’ora potete mettere in difficoltà chiunque mentre quando abbassate i ritmi andate in difficoltà.

“Dobbiamo imparare a rimanere in partita tutti i 90 minuti. C’è tanta amarezza per aver pareggiato una partita del genere.”

La classifica rimane comunque positiva, sei d’accordo?

“Più che guardare la classifica è bene valutare la prestazione della squadra che in complesso reputo più che positiva.”

Un commento sui fischi finali?

“Probabilmente anche loro come noi hanno creduto fortemente nella vittoria e alla fine sono rimasti delusi per il risultato, ci può stare anche se i fischi non fanno mai piacere.”