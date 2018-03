Cesena, Scognamiglio: "Ci sarà da soffrire: ora tre scontri diretti"

Fonte: cesenacalcio.it

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Gennaro Scognamiglio, difensore del Cesena, commenta così il pareggio ottenuto con il Perugia: "Il match si era messo bene dopo il calcio piazzato di Schiavone. Onestamente considero che il pareggio sia il risultato giusto anche se con un pizzico di attenzione in più avremmo portato a casa la vittoria".

Primo tempo di sofferenza, secondo tempo migliore.

“Nella prima frazione di gioco abbiamo mantenuto il baricentro basso per togliere profondità agli attaccanti umbri e ripartire in velocità mentre nel secondo tempo abbiamo alzato la linea e siamo rimasti più compatti".

In questo momento siete in zona playout, mentalmente come state?

“Siamo consapevoli che da qui alla fine ci sarà da soffrire. Ora però affronteremo tre scontri diretti, Novara, Entella e Salernitana: sono tutte partite da non sbagliare".