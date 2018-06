Cesena, si sfoglia la margherita per il nuovo Ds: torna in auge Recchi

© foto di AZ Football/TuttoLegaPro.com

Continua a sfogliare la margherita il Cesena alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che prenda il posto del dimissionario Rino Foschi. Tanti i profili valutati e le chiacchiere informali con i rispettivi personaggi interpellati. Si parte da Fabrizio Salvatori per arrivare a Fabio Lupo, passando per Nereo Bonato ed Antonio Recchi, senza escludere altri inserimenti. E proprio Recchi potrebbe essere uno dei candidati privilegiati, secondo quanto filtrato negli ultimi giorni. Lo stesso presidente Giorgio Lugaresi ha parlato di scelta che si orienterà verso un profilo giovane ed in grado, magari, di occuparsi di scouting. Fertile, peraltro, il rapporto tra Recchi e il Cesena: un legame che parte da lontano e che piace anche ad una parte non minoritaria della piazza. Si attendono novità a breve.