Cesena, squadra al lavoro in vista del Pescara: ok Esposito e Cacia

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Archiviata la vittoria di ieri sul Frosinone, questa mattina tra le mura di casa gli uomini di Mister Castori hanno iniziato la preparazione al turno infrasettimanale di martedì pomeriggio.

L’allenamento ha visto i bianconeri suddivisi in due gruppi: mentre coloro che hanno giocato più di 60’ minuti hanno svolto un lavoro di ripristino in palestra e sul campo, il resto del gruppo ha effettuato una messa in azione neuromuscolare seguita da corsa aerobica e partite su campo ridotto.

Buone notizie arrivano dall’infermeria, sono infatti rientrati regolarmente in gruppo, svolgendo con i compagni l’intera seduta, sia Esposito che Cacia.

Per domani è in programma l’allenamento di rifinitura a porte chiuse all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi con inizio fissato per le ore 11:00.