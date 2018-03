Cesena, squadra già al lavoro: bianconeri divisi in due gruppi

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Nuovo allenamento domenicale al Centro Sportivo di Villa Silvia per i ragazzi di Mister Castori.

La seduta ha visto i bianconeri lavorare in due gruppi distinti: coloro che ieri sono rimasti in campo tutti i 90’ minuti si sono dedicati ad un lavoro di scarico al fine di recuperare dalle fatiche di gara mentre il resto della squadra, dopo una prima parte in palestra riservata alla prevenzione e tonificazione, ha calcato il sintetico principale del Centro Sportivo e ha svolto una messa in azione seguita da un lavoro aerobico e una serie di partite su campo ridotto.

Quest’oggi è rientrato regolarmente in gruppo il bianconero Fazzi, mentre Cascione ha effettuato un lavoro specifico insieme al preparatore Zoffoli; unico assente il centrocampista Emmanuello in permesso per la nascita del primogenito.

Per domani è in programma un allenamento sempre al Rognoni di Villa Silvia con inizio fissato per le ore 15:00.